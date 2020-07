Jemand sei in der Wohnung 30-Jähriger sieht unter Drogeneinfluss Halluzinationen und ruft Polizei an

Foto: 123rf.com

Ein amtsbekannter 30-Jähriger verständigte am Dienstag, 21. Juli, gegen 3.30 Uhr, die Polizei und gab an, dass sich jemand fremdes in seiner Wohnung in der Fabrikstraße in Schwandorf aufhalte. Die Polizei solle aber erst am nächsten Tag zur Wohnung kommen. Selbstredend fuhr eine Streife der PI Schwandorf sofort zur Adresse des 30-Jährigen, um nach dem Rechten zu sehen.