Die Polizei ermittelt 23 Jahre alten Pkw in Weiden geklaut

Es war kein Oldtimer und auch kein Auto vom neuesten Stand der Technik. Es war einfach nur ein 23 Jahre altes Fahrzeug. Dennoch wurde das Fahrzeug am Sonntag, 19. Juli, zwischen 3 und 10 Uhr entwendet.

Weiden. Geparkt war das zugelassene Fahrzeug in Weiden im Bereich der Spitalgasse in einem Unterstand. Irgendwann in diesem Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Unterstand und zum Fahrzeug und entwendete es. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Audi A3, Baujahr 1997. Das Fahrzeug wurde zuletzt mit den Kennzeichen NEW-DZ 72 geführt.

Wer Hinweise auf den Täter oder auch den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Weiden unter der 0961/ 401-0 zu melden. Gerne nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise in diesem Falle entgegen. Des Weiteren kann auch die allseits bekannte Notrufnummer 110 für Hinweise kontaktiert werden.