Verdacht des Drogenhandels Personenkontrolle in Schwandorf – zwei Männer festgenommen

Foto: 123rf.com

Die Personenkontrolle eines 37-Jährigen durch Beamte der PI Schwandorf am 1. Juni endete letztlich darin, dass dieser und ein 24 Jahre alter Mann festgenommen wurden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt in beiden Fällen wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Der Jüngere sitzt bereits in Untersuchungshaft