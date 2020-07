Ermittlungen Raubüberfall auf Geschäft in Eschenbach – 21-Jähriger stellt sich freiwillig bei der Polizei

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 16. Juli, erbeute ein zunächst unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers Bargeld in einem Friseurgeschäft am Karlsplatz in Eschenbach. Am Sonntag, 19. Juli, stellte sich ein junger Mann der Polizei.