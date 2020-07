Unfall Pkw will abbiegen – Motorradfahrer kann nicht mehr bremsen und stürzt

Foto: 123rf.com

Ein Mann aus Stadlern fuhr am Samstag, 18. Juli, um 11.15 Uhr, mit seinem Audi die Staatsstraße 2154 von Schönsee in Richtung Eslarn. An der Einmündung zum Parkplatz der Norma musste er verkehrsbedingt anhalten.