Anzeigen erstellt Jugendliche in Oberviechtach trinken trotz Satzung Bier in einer Grünanlage

Foto: 123rf.com

In der Grünanlage „An der Allee“ in Oberviechtach trafen sich am Freitag, 17. Juli, um 20.10 Uhr, sieben Jugendliche und Heranwachsende und tranken Bier. Dies stellte eine Polizeistreife fest und kontrollierte die Personen.