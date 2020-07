Nach mehrtägiger Suche im Bereich Grafenwöhr war der seit Montag, 13. Juli, vermisste Jugendliche Andreas B. am Donnerstag, 16. Juli, tot in einem Waldstück aufgefunden worden. Nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor.

Grafenwöhr. Die am Freitag, 17. Juli, durchgeführte Obduktion des Leichnams ergab keine anatomisch fassbare Todesursache. Es ergaben sich auch keine Hinweise, die auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung hindeuten. Deshalb wurde eine chemisch-toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben, deren Ergebnis in circa zwei Wochen zu erwarten ist.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden werden entsprechend weiter geführt.