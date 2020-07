Auseinandersetzung eskaliert Streit endete mit Körperverletzung und zerrissenem Pullover

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Sonntag, 19. Juli, gegen 1.30 Uhr, kam es in einer Kneipe in der Regensburger Straße in Burglengenfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 20-jährigen Männern.