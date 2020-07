Unfall in Neunburg 14-Jähriger verletzt sich beim Wechseln eines Silomessers

Am Samstagabend, 18. Juli, gegen 18.50 Uhr, zog sich ein 14-jähriger Schüler auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Neunburg vorm Wald eine größere Schnittwunde am Knie zu, sodass er nach Erstversorgung mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus nach Schwandorf gebracht werden musste.