Die Polizei sucht Zeugen Geparkt in Diendorf – mehrere Radmuttern von einem Pkw gelöst

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 18. Juli, parkte eine 39-jährige Geschädigte aus Nabburg ihren Pkw in Diendorf am Straßenrand. Am Samstagmorgen, auf der Fahrt in die Arbeit, bemerkte die Verkehrsteilnehmerin Geräusche an ihrem Auto, weswegen sie eine Kfz-Werkstatt aufsuchte.