35.000 Euro Schaden Opel dreht sich auf das Dach und kommt auf dem Gehweg zum Liegen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 59-jähriger Opel-Fahrer kam am Freitag, 17. Juli, gegen 8.30 Uhr, in der Regensburger Straße in Weiden auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit der Fahrerseite eines entgegenkommenden VW, den ein 50-Jähriger steuerte.