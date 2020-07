Personenkontrolle 14-Jähriger im Besitz eines nicht erlaubten Elektroschockgerätes

Beamte der Zivilen Einsatzgruppe des Operativen Ergänzungsdienstes Weiden in der Oberpfalz kontrollierten am Donnerstag, 16. Juli, gegen 17 Uhr, mehrere Jugendliche am ZOB in Weiden. Hierbei beobachteten sie einen 14-Jährigen, wie dieser während der Kontrolle einen Gegenstand im Gebüsch verstecken wollte.