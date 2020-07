Hoher Sachschaden BMW-Fahrerin nimmt VW-Fahrerin die Vorfahrt

Am Donnerstag, 16. Juli, ereignete sich in Schwandorf auf der Bundesstraße B85 Höhe Firma Wolf ein Verkehrsunfall. Eine 27-Jährige aus Mantel befuhr mit ihrem BMW die B85 von Wackersdorf her kommend in Richtung Schwandorf. Sie bog dann auf die A93 in Richtung Regensburg nach links ab. Dabei übersah sie eine 61-Jährige aus Wackersdorf, die mit ihrem VW stadtauswärts fuhr und Vorfahrt hatte.