Führerschein sichergestellt Betrunkener fährt mit seinem Opel gegen den Bordstein

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 16. Juli, ereignete sich gegen 2 Uhr in der Paul-von-Denis-Straße in Schwandorf ein Verkehrsunfall. Ein 31-Jähriger aus Wolfsegg fuhr mit seinem Opel gegen den Bordstein und beschädigte seinen Reifen und die Felge stark.