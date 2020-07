Zeugen gesucht Transporter fährt auf Fußgänger zu

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 16. Juli, gegen 19 Uhr, kam es in Weichelau in Dieterskirchen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, da ein 38-jähriger Transporter-Fahrer aus dem Gemeindebereich auf einen 47-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus dem Gemeindebereich zufuhr.