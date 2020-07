Zeugen gesucht Raubüberfall auf Geschäft in Eschenbach – Täter flüchtig

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 16. Juli, erbeutete ein bislang unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers Bargeld in einem Friseurgeschäft am Karlsplatz in Eschenbach in der Oberpfalz.