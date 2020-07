Zeugen gesucht Diebe erbeuten weißen Daimler mit Pritschenaufbau

Einen weißen Daimler-Chrysler mit Pritschenaufbau erbeuteten bislang unbekannte Diebe in der Nacht zum Mittwoch, 15. Juli, vom Gelände eines Autohändlers in Helmbrechts. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Helmbrechts. Der über 16 Jahre alte, weiß lackierte Daimler vom Typ 308 CDI mit Kipper stand auf dem Areal der Firma in der Frankenstraße, als sich die Täter in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, gegen 1 Uhr, an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Es gelang ihnen, den nicht zugelassenen Pritschenwagen mit einem Zeitwert von geschätzten 7.000 Euro zu entwenden.

Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Mittwoch, gegen 1 Uhr, in der Frankenstraße in Helmbrechts verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 09281/ 7040 zu melden.