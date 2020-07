Polizei bittet um Hinweise Angestellter merkt komisches Fahrverhalten seines Firmen-Pkws – Werkstatt entdeckt gelockerte Radmuttern

Bereits am 28. Mai bemerkte ein Angestellter einer Dentaltechnikfirma in Weiden, dass an seinem Firmen-Pkw die Muttern an einem Rad gelockert waren. Daraufhin wurden die weiteren Fahrzeuge überprüft und die Radmuttern kontrolliert. Am Dienstag, 14. Juli, bemerkte ein Angestellter während der Fahrt ein komisches Fahrverhalten seines Firmenfahrzeuges.