Festnahme Amtsbekannter Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Foto: 123rf.com

Ein 32-jähriger amtsbekannter Schwandorfer kam am Mittwochmorgen, 15. Juli, zum wiederholten Male mit dem Gesetz in Konflikt. Wurde er doch um 6.13 Uhr beobachtet, wie er in ein Gebäude am Adolf-Kolping-Platz in Schwandorf eingestiegen ist.