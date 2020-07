Kontrolle in Bodenwöhr Über zwei Promille Alkohol – und keinen Führerschein!

Am Donnerstag, 16. Juli, gegen 1 Uhr, wurde ein 44-jähriger Renault-Fahrer aus dem Stadtgebiet in der Hauptstraße in Bodenwöhr einer Verkehrskontrolle unterzogen.