Über 30.000 Euro Schaden Auf regennasser Fahrbahn in die Leitplanke – Unfall auf der A93 löst Kettenreaktion aus

Am Mittwoch, 15. Juli, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Niederbayer mit seinem Opel Mokka auf der Autobahn A93 Richtung Hof. Kurz vor der Anschlussstelle Wiesau verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und krachte in die Leitplanke. Den alarmierten Rettungskräften zeigte sich ein Trümmerfeld.

Wiesau/Landkreis Tirschenreuth. 25 Meter der rechten Schutzbeplankung hatten nur noch Schrottwert und müssen erneuert werden. Ob dabei ein zweites Fahrzeug beteiligt war, bedarf weiterer Ermittlungen und konnte bis dato nicht abschließend geklärt werden.

Zum Glück verletzte sich der Fahrer des Opels nur leicht. Am Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden von 8.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird ebenfalls mit 8.000 Euro beziffert. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehren Wiesau, Falkenberg, Gumpen und Neuhaus abgesichert. Eine Fahrspur wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.

Beim Abtransport des Verunfallten übersah in einem Moment der Unachtsamkeit der 51- jährige Fahrer des Rettungswagens einen herannahenden 51-jährigen Lkw-Fahrer. Der Niederbayer aus dem Raum Passau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den aus dem gesperrten Fahrstreifen ausfahrenden Helfer. Dabei wurde der Fahrer des Rettungswagens und der sich an Bord befindliche 52-jährige Rettungssanitäter leicht verletzt. Beide wurden nun selbst ins Klinikum Marktredwitz zur weiteren Untersuchung gebracht. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Durch diesen Unfall wurde der sich bereits im Rettungswagen befindliche Verunfallte erneut verletzt. Daraufhin wurde ein Rettungshubschrauber verständigt und ins Klinikum Weiden zur weiteren Behandlung gebracht.

Ein weiterer bis dahin unbeteiligter Pkw fuhr auf die durch den Unfall bedingt haltenden Pkws auf. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus Niedersachsen übersah dabei das Bremsmanöver eines 26-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth zu spät und fuhr in das Heck seines Passats. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Am Pkw des Unfallverursachers entstand dabei leichter Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

An der Anschlussstelle Falkenberg wurde der fließende Verkehr ausgeleitet. Insgesamt 1,5 Stunden war eine Komplettsperrung in Fahrtrichtung Hof erforderlich ehe der Verkehr um 20.50 Uhr wieder frei gegeben werden konnte. Die ebenfalls alarmierte Autobahnmeisterei Windischeschenbach sorgte für die Kenntlichmachung und Absicherung des durch den Unfall entstandenen Leitplankenschadens.