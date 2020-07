Zeugen gesucht Unbekannte zünden Einkaufswägen an – Polizei ermittelt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 15. Juli, gegen 1.30 Uhr, wurden bei einem Einkaufsmarkt in der Wölsauer Straße in Marktredwitz drei Einkaufswägen in Brand gesteckt. Bislang unbekannte Täter hatten Papier in die Körbe gelegt und angezündet.