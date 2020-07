Polizei bittet um Hinweise Erneut versperrte Fahrräder vom Campingplatz entwendet

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13. auf 14. Juli, wurden erneut mehrere Fahrräder auf einem Campingplatz in Blechhammer in Bodenwöhr entwendet. Es handelte sich um zwei Cube-E-Bikes in den Farben weiß und schwarz sowie ein schwarzes E-Bike der Marke Simplon und ein Herrenrad der Marke Stevens, ebenfalls in der Farbe schwarz.