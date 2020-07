Polizei warnt Vermeintliche Dachdecker mit dreister Betrugsmasche unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Dienstagmittag, 14. Juli, erschienen zwei Männer bei einer 51-jährigen Hausbesitzerin in Kirchenlamitz und gaben an, von der Dachdeckerfirma Müller aus Marktleuthen zu kommen, um das Dach der Garage neu einzudecken. Da die Frau wegen der Arbeiten bereits vor einem Vierteljahr mit der Firma Müller in Kontakt stand, dachte sie sich zunächst nichts dabei und ließ die beiden Männer mit den Arbeiten beginnen.