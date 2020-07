Unfall Zwei Zwölfjährige berühren sich mit ihren Fahrrädern und stürzen schwer

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 14. Juli, um 16.30 Uhr, befuhren zwei zwölfjährige Buben nebeneinander mit ihren Fahrrädern den Radweg an der Regensburger Straße in Maxhütte-Haidhof stadtauswärts. Es kam zu einer Berührung zwischen den beiden, wodurch beide Buben schwer stürzten.