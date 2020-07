Die Polizei sucht Zeugen Selbstbedienungsautomaten einer Milchtankstelle aufgebrochen

Foto: PI Hof

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13. auf 14. Juli, wurden die drei Selbstbedienungsautomaten in der Milchtankstelle in Stöckaten durch Unbekannte aufgebrochen.