Erwischt Biker fährt ohne Licht und mit 2 Promille im Blut durch Weiden

Foto: Tatiana Epifanova/123rf.com

Nachts könnte es dunkel werden ... Dies verriet am Montag, 13. Juli, in den Abendstunden einen 45-jährigen Weidener Radfahrer. Der Herr war zu dieser Zeit in Weiden mit seinem Bike unterwegs. Und das ohne Licht. Dies veranlasste Beamte der PI Weiden dazu, den Biker einer Kontrolle zu unterziehen. Doch bei dem fehlenden Licht sollte es nicht bleiben.