Hinweise erbeten Dreister Dieb klaut Fahrrad aus Carport und fährt einfach damit davon

Ein Fahrraddieb nutzte die günstige Gelegenheit und stahl aus einem Carport in der Uhlandstraße in Amberg am Montag, 13. Juli, zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr, ein unversperrtes Mountainbike der Marke Peugeot, Typ RSM 02, in der Farbe schwarz mit rotem Streifen.