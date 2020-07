15.000 Euro Schaden Pkw-Fahrerin übersieht Krad – Kradfahrer (18) schwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 13. Juli, um 18.45 Uhr, ereignete sich in Axtheid in Vilseck ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 18-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde.