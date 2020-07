Polizei bittet um Hinweise Ladendiebstahl in Bruck – Täter auf der Flucht

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Donnertag, 9. Juli, um 14.55 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter in der Hans-Sachs-Straße 51 in Bruck.