Beim Wenden Lkw fährt in gesperrte Baustelle und beschädigt einen Verkehrsspiegel

Foto: Ursula Hildebrand

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 13. Juli, gegen 12.35 Uhr, in Kaspeltshub in Nittenau, als ein 21-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Mehrtonner in den eigentlich gesperrten Bereich der dortigen Baustelle in Fahrtrichtung Nittenau einfuhr.