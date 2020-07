Im Landkreis Tirschenreuth Einbruch in einen Dachdeckerbetrieb – die Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 12. auf 13. Juli, wurde durch vermutlich mehrere unbekannte Täter in eine Dachdeckerfirma in Mitterteich eingebrochen.