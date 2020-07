Autos abgeschleppt Kollision zwischen zwei Fahrzeugen – beide Fahrerinnen leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 13. Juli, ereignete sich in Schwandorf gegen 5.40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Kreisstraße SAD20 in die Staatsstraße 2397. Eine 49 Jährige befuhr mit ihrem Corsa die Kreisstraße von Haselbach kommend und wollte die Staatsstraße überqueren. Dabei übersah sie die von rechts kommende 26-Jährige, die mit ihrem BMW Cabrio Richtung Amberg fuhr.