Unfall in Oberviechtach Bremsversagen – Kleintransporter prallt gegen Verkehrszeichen und Gartenmauer

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 60-jähriger tschechischer Autohändler fuhr am Freitag, 10. Juli, 12.15 Uhr, mit seinem Kleintransporter mit aufgeladenem Anhänger die Staatsstraße 2398 von Neunburg in Richtung Oberviechtach. In Eigelsberg versagten nach einer Rechtskurve plötzlich die Bremsen und das Fahrzeug stieß gegen ein Verkehrszeichen und die Gartenmauer zweier Anwesen.