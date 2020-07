Mit dem Heli in die Klinik Motorradfahrer bei Unfall nahe Bruck mittelschwer verletzt

Am Freitag, 10. Juli, 17.30 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2150, der Verbindungsstraße zwischen Nittenau und Bruck, bei Sulzmühl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. In der Folge wurde auch ein zweiter Pkw entgegenkommender PKW beschädigt.

Bruck. Der 50-jährige Motorradfahrer fuhr hinter einem BMW X3 von Nittenau in Richtung Bruck. Als die 53-jährige Pkw-Fahrerin auf Höhe Sulzmühl nach links abbiegen wollte und ihre Geschwindigkeit stark verringerte, konnte der Motorradfahrer nicht rechtzeitig ausweichen und touchierte den Pkw im Heckbereich. Dabei kam der Motorradfahrer zu Fall und es löste sich dabei ein angebrachter Koffer am Motorrad, der gegen den hinteren linken Reifen eines auf der Gegenfahrbahn fahrenden BMW Z3 geschleudert wurde.

Der Motorradfahrer kam mit mittelschweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus. Die Fahrerin des X3 wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW blieb unverletzt. An allen drei Kraftfahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden im jeweils vierstelligen Bereich.