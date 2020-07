Kein Entwendungsschaden Versuchter Einbruch in Pfreimd – Täter wurde eventuell gestört

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Mittwoch 8. Juli, bis Freitag, 10. Juli, stieg ein bisher nicht bekannter Täter in Pfreimd vom Fußweg am Mühlbach aus über den Gartenzaun des Anwesens Brauhausgasse 9. Vom Garten aus versuchte der Täter dann durch Abschrauben eines Schließbleches in das Gebäude zu gelangen.