15.000 Euro Schaden 18-Jähriger fährt gegen Anhänger – Anhänger wird in Scheune geschoben

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Sonntag, 12. Juli, um 22.10 Uhr, verlor der 18-jährige Fahrer eines VW Golf aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve der Ortsdurchfahrt Haindorf in Nabburg die Herrschaft über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen abgestellten Pkw-Anhänger, der dadurch in eine Scheune geschoben wurde.