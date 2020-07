Bußgeld droht Drogenschnelltest ergibt die Gewissheit – Lieferant unter Drogeneinfluss am Steuer

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 13. Juli, in den frühen Morgenstunden, wurde ein Lieferant im Gewerbegebiet Auerbach in der Oberpfalz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei dem Fahrer des Kleintransporters drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt.