Polizei bittet um Hinweise Drei Mülltonnen in Selbitz in Brand – Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Der Einsatz der Feuerwehr war am Sonntagmorgen, 12. Juli, gegen 8 Uhr, in der Nordstraße in Selbitz erforderlich. Dort entdeckte ein Hausbewohner drei brennende Mülltonnen und hatte bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits erste Löschversuche unternommen.