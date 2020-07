Drogentest positiv 32-Jähriger muss ohne sein Marihuana, aber mit zwei Anzeigen im Gepäck weiterreisen

Am Sonntagnachmittag, 12. Juli, kontrollierten die Fahnder der Grenzpolizei Selb einen tschechischen Pkw auf der Bundesstraße B303 bei Schirnding. Am Steuer saß ein 32-jähriger tschechischer Staatsangehöriger, der auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle in Deutschland war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum fest.