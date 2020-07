38-Jähriger angezeigt Verbotene Messer und gestohlenes iPad mitgeführt

Gleich wegen mehrerer Verstöße muss sich ein 38-jähriger bosnischer Staatsangehöriger verantworten, der am Sonntag, 12. Juli, kurz vor Mittag von den Schleierfahndern aus Selb kontrolliert wurde. Den Beamten fiel gegen 11 Uhr ein Fahrzeug mit französischer Zulassung auf der Autobahn A93 in Richtung Süden auf. Bei der Kontrolle des Pkws bei Selb wurden die Polizisten gleich mehrfach fündig.

Selb. Zunächst entdeckten sie in der Mittelkonsole ein verbotenes Springmesser. Bei der weiteren Durchsuchung fanden sie im Gepäck des Mannes, der in Berlin lebt, ein iPad. Bei der Überprüfung der Individualnummer stellten sie fest, dass das iPad aus einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Berlin aus dem Jahr 2012 stammte. Obwohl der Bosnier angab, dass er das Gerät vor einigen Jahren in Schweden gekauft habe und von dem Diebstahl nichts wusste, bewahrte ihn das nicht vor einer Anzeige.

Zum Abschluss der Kontrolle fanden die geschulten Fahnder dann noch ein verbotenes Gürtelschnallenmesser, das der Mann an seinem Gürtel angebracht hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hof wurde der Mann wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Hehlerei angezeigt.