Körperverletzungen Alkohol führt zu Aggressionen und Strafanzeigen

Foto: 123rf.com

Mehrere Männer und Frauen aus Neunburg und Oberviechtach gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. Juli, in der Hauptstraße in Neunburg vorm Wald infolge übermäßigen Alkoholgenusses in Streit.