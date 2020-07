Zeugen gesucht Dieb klaut E-Bike von Campingplatz – Besitzer nahm vorher Bedienteil und Akku raus

Foto: Markus Mainka/123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. Juli, wurde auf einem Campingplatz in Blechhammer in Bodenwöhr ein E-Bike der Marke Cube in den Farben grau-rot entwendet. Das Rad war mittels eines Faltschlosses versperrt und hatte einen Wert von 1.500 Euro.