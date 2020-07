Schwere Kopfverletzungen 22-jähriger Kradfahrer prallt gegen Zaun

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 12. Juli, um 3.25 Uhr, kam es in Pirkensee in Maxhütte-Haidhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Kradfahrer befuhr die Hauptstraße in nördliche Richtung, als er in einer Kurve alleinbeteiligt stürzte.