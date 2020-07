Streit in Schirnding Schäferstündchen mit der Freundin oder käufliche Liebe?

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 12. Juli, kam es am Nachmittag zwischen einem 51-Jährigen Marktleuthener und seiner 27-Jährigen tschechischen Begleitung zu einer Streitigkeit in der Ringstraße. Der Grund hierfür war auch schnell gefunden, denn der Mann war der Dame noch einen zweistelligen Betrag für entsprechende Liebesdienste schuldig geblieben, den er jedoch nicht bezahlen wollte.