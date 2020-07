10.000 Euro Schaden BMW übersieht Motorrad – zwei Personen mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am späten Sonntagnachmittag, 12. Juli, wollte ein 20-Jähriger aus dem Landkreis mit seinem BMW von Helmbrechts kommend nach links in die Autobahn in Richtung München abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 52-jährigen Kradfahrer aus dem Landkreis Coburg, der mit seiner Suzuki die Staatsstraße 2194 von Münchberg in Richtung Helmbrechts befuhr.