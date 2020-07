Auffahrunfall Motorradfahrer muss schwer verletzt mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 10. Juli, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 53-jährige Nittenauerin die Staatsstraße 2150 von Nittenau in Richtung Bruck und wollte in Sulzmühl nach links abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten, um den Gegenverkehr, einen BMW, durchfahren zu lassen. Ein hinter der 53-jährigen fahrender Motorradfahrer bemerkte den stehenden Pkw zu spät und fuhr auf den BMW der 53-Jährigen seitlich auf.