Ins Krankenhaus gebracht 23-Jährige tickt aus und demoliert Fahrzeug

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 10. Juli, gegen 19.30 Uhr, teilten mehrere aufmerksame Bürger bei der Polizei mit, dass eine 23-jährige Frau in einem Fahrzeug im Eichenweg in Nittenau geschlagen wird.