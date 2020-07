Versammlung Besondere Demo in Weiden – Motorradkorso durch das Stadtgebiet

Foto: 123rf.com

In den vergangenen Tagen kursierte in den sozialen Medien ein Flyer, der für Samstag, 11. Juli, zu einer Kundgebung „Gegen Motorradfahrverbote“ aufrief. Treffpunkt für Biker aus allerlei Regionen sollte der Neue Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße in Weiden sein. Und tatsächlich folgten am Samstagnachmittag unzählige Kraftradfahrer dem Aufruf und fanden sich auf dem Festplatz ein. Doch eines hatte der Aufrufer nicht bedacht: Die Versammlung ordnungsgemäß bei der Stadt Weiden anzumelden.