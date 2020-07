Die Kripo ermittelt Vermissten 19-Jährigen tot aufgefunden

Ein seit Donnerstag, 9. Juli, vermisster 19-Jähriger aus Zell wurde am Sonntag, 12. Juli, tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Todesermittlungen aufgenommen.

Zell im Fichtelgebirge. Der junge Mann hatte am Donnerstagnachmittag seine Wohnung verlassen und galt seitdem als vermisst. Die Polizeiinspektion Münchberg führte daraufhin intensive Suchmaßnahmen mit Unterstützung von Personensuchhunden, Tauchern und einem Polizeihubschrauber sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helfern verschiedener Organisationen durch. Am Sonntagvormittag entdeckten Zeugen den Leichnam des jungen Mannes in einem Waldstück zwischen Zell und Gefrees. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen. Für die Ermittler des Kriminaldauerdienstes liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes vor.